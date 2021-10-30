У суботу 30 жовтня невідомі напали на журналістів телеканалу "Наш" під час мітингу. Під час сутички постраждали представники ЗМІ, техніка та транспорт, повідомляє Обозреватель.

Про це журналісти заявили у прямому ефірі. Зазначається, що фізичне насильство застосували до журналіста Максима Герасименка.

Він розповів, що отримав удар по обличчю, коли захищав оператора, незважаючи на прохання поліцейських відійти з місця подій.