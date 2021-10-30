Невідомі напали на журналістів телеканалу "Наш"
У суботу 30 жовтня невідомі напали на журналістів телеканалу "Наш" під час мітингу. Під час сутички постраждали представники ЗМІ, техніка та транспорт, повідомляє Обозреватель.
Про це журналісти заявили у прямому ефірі. Зазначається, що фізичне насильство застосували до журналіста Максима Герасименка.
Він розповів, що отримав удар по обличчю, коли захищав оператора, незважаючи на прохання поліцейських відійти з місця подій.
"Але якщо ми говоримо про демократію та дружбу між нами, як можна кидати людину мені не зрозуміло. Ми намагалися вибудувати діалог, але за тих умов це було неможливо", – зазначив журналіст.