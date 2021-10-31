Курс валют НБУ на 31 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у неділю, 31 жовтня 2021 року

Курс долара порівняно з 30 жовтня залишається стабільним на рівні 26.33 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 31 жовтня 2021 року.

Курс євро залишається стабільним на рівні 30:50 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 31 жовтня 2021 року.

Курс рубля не змінився і становив 3.74 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 31 жовтня 2021 року.

Фунт стерлінгів не змінився, і його курс становив 36.15 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 31 жовтня 2021 року.

Швейцарський франк не змінився, і його курс становив 28.64 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 31 жовтня 2021 року.

Польський злотий не змінився, і його курс становив 6.60 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 31 жовтня 2021 року.