Курс валют НБУ на 31 жовтня

Курс валют НБУ на 31 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у неділю, 31 жовтня 2021 року

Курс долара порівняно з 30 жовтня залишається стабільним на рівні 26.33 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 31 жовтня 2021 року.

Курс євро залишається стабільним на рівні 30:50 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 31 жовтня 2021 року.

Курс рубля не змінився і становив 3.74 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 31 жовтня 2021 року.

Фунт стерлінгів не змінився, і його курс становив 36.15 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 31 жовтня 2021 року.

Швейцарський франк не змінився, і його курс становив 28.64 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 31 жовтня 2021 року.

Польський злотий не змінився, і його курс становив 6.60 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 31 жовтня 2021 року.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 26.326500
EUR Євро 30.503200
RUB Рубль 0.374040
GBP Фунт стерлінгів 36.154200
CHF Швейцарський франк 28.642200
PLN Польський злотий 6.603400

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