Як святкують Хелловін у різних країнах світу

В Україні Геловін святкують у ніч із 31 жовтня на 1 листопада. Та в різних куточках світу це свято має інші назви, дати й традиції. Їх поєднує мета – вшанування пам'яті тих, хто пішов із життя, а також "переконання" душ покійних не завдавати зла живим, повідомляє Обозреватель.

У язичницькі часи європейці вірили, що на Геловін межа, яка розділяє світ живих і мертвих, стає надто тонкою. Отож душі можуть безперешкодно "завітати" на Землю. Дізнайтеся в матеріалі, які ритуали проводять жителі різних країн у "ніч жахів".

1. Німеччина

У ніч на 1 листопада в Німеччину приїжджають мандрівники, які хочуть відчути атмосферу хорор-свята. Вони йдуть до замку Франкенштейна у Дармштадті. Там на них чекають люди, зодягнені в костюми монстрів, і розважальна програма. Існує легенда, що саме в цю ніч на даху замку з'являється привид його власника. Наприкінці святкування спеціальні журі обирають найстрашніший геловінський костюм. Переможцю вручають премію.

Щорічно у замку Франкенштейна святкують Геловін.

2. Китай

У Китаї аналог Геловіну – День пам'яті пращурів (Teng Chieh) або ж фестиваль привидів. Вважається, що в цей день привиди бродять по Землі, шукаючи їжу та розваги. Китайці запалюють ліхтарі у формі лотоса та пускають на воду. Це робиться для того, щоб скерувати духів забутих предків назад, "до пекла".

Під час фестивалю тут діють численні табу. Наприклад, людям заборонено збирати гроші й носити червоне, робити селфі, гуляти вночі, а також перебувати біля стін фасадів будинків. Мешканці цієї країни вірять, що всі ці дії приваблюють привидів і приносять нещастя.

У Китаї запалюють ліхтарі у формі лотоса, щоби позбутися злих духів.

3. Мексика

Тут із 31 жовтня по 2 листопада святкують Дні мертвих (Día de Los Muertos). Це сакральні дні, коли місцеві жителі зодягаються так, як їхні пращури. Крім того, вони будують приватні вівтарі, куди складають презенти для душ покійних – цукрові черепи, алкоголь тощо. Ці ритуали супроводжуються веселощами з тематичними піснями під звуки гітари.

У Мексиці роблять приватні вівтарі для подарунків душам покійників.

4. Сполучені Штати Америки

До ХІХ століття американці не святкували Геловін. Він набув популярності, коли в США приїхали іммігранти із Шотландії та Ірландії. У ніч 31 жовтня вулицями міст гуляють дорослі й діти, зодягнені у костюми відьом та відьмаків, привидів та іншої нечисті. На честь свята люди прикрашають свої будинки й офіси поробками із гарбузів, декоративним павутинням, кажанами, воронами тощо.

Дітлахи в цю ніч приходять до будинків, стукають у двері й кричать "солодощі або смерть", протягуючи кошик для цукерок і печива. До речі, у США в цей день продається найбільша кількість солодощів.

У США на Геловін діти часто бігають по домівках, щоб отримати солодощі.

5. Румунія

У цій країні аналог Геловіну має назву День Дракули (Day of Dracula). Його відзначають 31 жовтня. В Румунію приїжджають тисячі туристів, щоб потрапити в замок Бран (Трансільванія). А все тому, що там доволі атмосферно, а екскурсоводи розважають містичними легендами.