Партія Саакашвілі програла вибори в Грузії і оголосила про фальсифікації
Партія "Єдиний національний рух" (ЄНР), заснована експрезидентом Грузії Міхеілом Саакашвілі, програла місцеві вибори в його країні, повідомляє УНІАН.
Кандидат від ЄНР Гіоргій Харчілава переміг тільки в Цаленджихському муніципалітеті на заході країни.
На цьому тлі один з лідерів ЄНР Давид Кіркітадзе, який балотувався в мери Руставі, звинуватив владу у фальсифікаціях і заявив, що його партія не визнає підсумки другого туру місцевих виборів.
"Ми не приймемо підсумки виборів, нав'язані нам ґвалтівниками, і вживемо відповідних заходів, зокрема і гострий протест. Цей насильницький акт, вчинений владою, ніколи не буде визнаний демократичними виборами. Ми маємо намір боротися", - заявив Кіркітадзе.
Інший лідер партії Саакашвілі Гіоргій Барамідзе анонсував початок "жорсткого протесту і громадянської непокори владі" в Грузії з 1 листопада.
"У кожному місті ми встановимо намети перед держустановами. Щодня будуть акції протесту. Все це продовжитися до тих пір, поки антинародна влада не піде з політичної сцени", - попередив Барамідзе.