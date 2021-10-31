Партія Саакашвілі програла вибори в Грузії і оголосила про фальсифікації

Партія "Єдиний національний рух" (ЄНР), заснована експрезидентом Грузії Міхеілом Саакашвілі, програла місцеві вибори в його країні, повідомляє УНІАН.

Кандидат від ЄНР Гіоргій Харчілава переміг тільки в Цаленджихському муніципалітеті на заході країни.

На цьому тлі один з лідерів ЄНР Давид Кіркітадзе, який балотувався в мери Руставі, звинуватив владу у фальсифікаціях і заявив, що його партія не визнає підсумки другого туру місцевих виборів.

"Ми не приймемо підсумки виборів, нав'язані нам ґвалтівниками, і вживемо відповідних заходів, зокрема і гострий протест. Цей насильницький акт, вчинений владою, ніколи не буде визнаний демократичними виборами. Ми маємо намір боротися" , - заявив Кіркітадзе.

Інший лідер партії Саакашвілі Гіоргій Барамідзе анонсував початок "жорсткого протесту і громадянської непокори владі" в Грузії з 1 листопада.