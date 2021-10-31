У Херсоні чоловік взяв у заручники жінку-продавця

В одному з магазинів у Херсоні чоловік узяв у заручники жінку-продавця, приставивши до її шиї ніж. Зловмисника затримали, повідомляє Корреспондент.

Інцидент стався у суботу, 30 жовтня, близько шостої ранку на території мікрорайону Таврійський.

На місці злочину з'ясувалося, що близько 5:50 робітниця кафе за допомогою тривожної кнопки викликала наряд поліції охорони, оскільки до приміщення ввійшов невідомий чоловік і, погрожуючи ножем, почав вимагати повернення нібито не повернутих грошей.

Коли на місце виклику під'їхав наряд УПО, правопорушник забіг у приміщення магазину, розташованого поверхом нижче розважального закладу. Зловмисник підбіг до каси, схопив продавця і приставив до горла ножа. Під час переговорів злочинцеві дали можливість разом із заручницею вийти назовні, де поліцейські роззброїли його та затримали.

За словами начальника обласного главку поліції Руслана Осипенка, зловмисником виявився 30-річний безробітний наркозалежний місцевий житель. Постраждалі жінки віком 26 та 39 років не отримали поранень. Затриманому оголошено про підозру у хуліганстві (ч.4 ст.296 ККУ) й захопленні заручників (ч.2 ст.147 ККУ).