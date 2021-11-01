Топ-10 найочікуваніших прем'єр листопада: фільми й серіали

Рік тому, у зв'язку із карантином, чимало прем'єр фільмів і серіалів довелося перенести. Цьогоріч, у листопаді, глядачі насолоджуватимуться кіноновинками, на які так чекали. Сподіваємося, сподівання не будуть марними, а сюжет порадує своєю непередбачуваністю й багатогранністю, повідомляє Обозреватель.

Далее добірку із прем’єрами листопада-2021, які скрасять холодні осінні вечори.

1. "Вічні"

Прем’єра: 4 листопада 2021

Вічні – суперлюди, генетично вдосконалені. Тисячі років вони захищали жителів Землі від монстрів-Девіантів, але вимушені ховатися від людської цивілізації. Зрештою їм довелося "привідкрити таємницю" й вийти у світ.

Нових супергероїв Marvel зіграли Анджеліна Джолі, Джемма Чан, Річард Медден, Сальма Хайек та інші. Музику до "Вічних" написав Рамін Джаваді, роботи якого "кіномани" чули у серіалах "Гра престолів" та "Світ Дикого Заходу".

2. "Спенсер: Таємниця принцеси Діани"

Прем’єра: 4 листопада 2021

Принцеса Діана та принц Чарльз на межі розлучення. Погіршують ситуацію й ті, хто розповсюджує плітки про романи принца та про неминуче розставання. Попри труднощі принцеса вирішує дотриматися традицій святкування різдвяних свят, де всі "створюють ілюзію" гармонії. Дізнайтеся, чи зможе Діана продовжувати цю гру?

3. "Червоне повідомлення"

Прем'єра: 5 листопада 2021

У цьому комедійному бойовику агент Інтерпола має затримати небезпечних грабіжників: психолога-криміналіста із ФБР та двох злодіїв, які завжди прораховують дії "на крок уперед". Головну роль зіграла Галь Гадот, зірка фільму "Чудо-жінка", агента – Дуейн Джонсон, а професійного афериста – Райан Рейнольдс.

4. "Король Річард: виховання чемпіонок"

Прем'єра: 18 листопада 2021

Головний герой – тато двох тенісисток. Сам він практично ніколи не захоплювався тенісом і мало що розумів у цьому виді спорту, але вирішує, що доньки мають стати чемпіонками. Це зворушливий фільм про силу родини, твердість характеру й непохитну віру в себе – якості, які допомагають досягти будь-яких висот.

5. "Мисливці на привидів: спадкоємці"

Прем’єра: 19 листопада 2021

Сім'я переїжджає на стару ферму, яку отримала в спадок. Там вона потрапляє в загадкові ситуації, пов'язані з привидами. Дізнайтеся, що приховували від нових жителів їхні давні родичі.

6. "Декстер"

Прем'єра: 7 листопада 2021

Цьогоріч фанати цього серіалу зможуть побачити 9 сезон, фінальний. Декстер – соціопат із садистськими схильностями. Він працює в поліції, де вбиває злочинців, а потім приховує докази. Дізнайтеся, чи вдасться правоохоронним органам розкрити таємницю співробітника.

7. "Психіатр по сусідству"

Прем’єра: 12 листопада 2021

Це чорна комедія, в основі якої – реальна життєва історія. Головний герой, успішний бізнесмен, часто свариться зі своєю дружиною, тож вирішує звернутися до психотерапевта. Під час сеансів лікар стає тим, кому пацієнт повністю довіряє: вони часто спілкуються й проводять разом час. Психотерапевту навіть вдалося переїхати до нового друга та стати ближчим до його бізнесу.

8. "Соколине око"

Прем’єра: 24 листопада 2021

Герой із команди "Месників" Клінт Бартон, якого прозвали "Соколиним оком", хоче покинути свою справу. Та спершу знаходить собі заміну – хоробру й амбіційну жінку Кейт Бішоп. Клінт навчає героїню своїх таємниць, які допомагають йому перемагати у боротьбі зі злочинцями.

9. "Велика"

Прем’єра: 19 листопада 2021

Це псевдоісторичний серіал про юні роки Катерини Великої. У другому сезоні, який незабаром стартує, головна героїня вагітна від Петра III. Він підозрює свою дружину в тому, що вона прагне порушити спокій у палаці і спровокувати переворот.

10. "Пліткарка"

Прем'єра: 1 листопада 2021

Це історія про життя підлітків із Верхнього Іст-Сайду. У "Пліткарці", на відміну від цього ж серіалу до перезапуску (9 років тому), порушуватимуться актуальні питання – впливу соціальних мереж на молодь. Також режисери продовжать радувати глядачів інтригуючими історіями про стосунки між юнаками й дівчатами.