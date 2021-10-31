Вибори в Харкові: стало відомо про інциденти на спецдільницях

У Харкові, де у неділю, 31 жовтня, проходять позачергові вибори мера, на дві спецдільниці не пускали спостерігачів Громадянської мережі "Опора", повідомляє УНІАН.

Зазначається, що одного зі спостерігачів не пускали на ранкове засідання дільничної виборчої комісії. Йдеться про спеціальну виборчу дільницю, яка розташована на території КНП "Міський перинатальний центр".

"За словами спостерігача, проблема з доступом трапилася через те, що керівник комунальної установи поставив вимогу, щоб у спостерігача був негативний ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію" , – йдеться у повідомленні.

За інформацією координатора спостереження Громадянської мережі "Опора" за виборами у Харківській області Миколи Зінченка, подібні дії є незаконними, адже необхідні документи для спостерігача це лише посвідчення спостерігача та посвідчення особи. Жодних вимог щодо необхідності сертифікатів про вакцинацію у Виборчому кодексі не прописано.

Подібна ситуація з недопуском спостерігача сталася й на виборчій дільниці, яка розташована у КНП "Міський клінічний пологовий будинок №7". Однак вже за 30 хв після розмови з керівництвом ТВК спостерігача "Опори" пустили на дільницю.

Нагадаємо, у Харкові 31 жовтня проходять позачергові вибори міського голови. На посаду мера міста претендують 10 кандидатів.

Позачергові вибори призначені у зв’язку зі смертю у грудні 2020 року мера Харкова Геннадія Кернеса.