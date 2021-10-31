Поліція зупинила автобус серед поля для перевірки COVID-сертифікатів

В автобусі, який їхав з Полтави в Київ, розгорівся скандал через перевірку COVID-сертифікатів. Поліція вирішила зупинити транспорт фактично "серед поля", щоб перевірити, чи всі пасажири мають відповідні документи, але зробити "копам" це не дали, пише Світлана Мащенко, РБК-Україна.

Коли правоохоронці вирішили влаштувати свого роду "облаву", пасажири стали обурюватися, що їх можуть перевіряти тільки перед відправкою автобуса.

Водій також вступив у перепалку з патрульними поліцейськими, посилаючись на ПДР, де зазначено, що без причини зупиняти транспорт вони не мають право. Адже водій нічого не порушив і їхав по своєму маршруту в належний йому час.

Водночас поліцейські посилалися на постанову Кабміну, в якій вказано перелік карантинних обмежень і правил.

У якийсь момент перевірка документів почалася, проте подивитися їх вдалося далеко не у всіх присутніх в автобусі людей. Чим закінчився інцидент - не повідомляється.