15-річна фігуристка встановила новий світовий рекорд

Російська фігуристка Каміла Валієва виграла Гран-прі Канади, встановивши два світові рекорди. 15-річна уродженка Казані набрала максимальну кількість балів у довільній програмі, а також стала першою за сумою балів за коротку та довільну програми, повідомляє Обозреватель.

Для Валієвої етап в Америці став першим дорослим турніром.

Каміла Валієва під час виступу

Дівчина чудово виконала свою програму під музику Кирила Ріхтера "In Memoriam", ідеально виконавши потрійний аксель.

Каміла Валієва

Крім того, Валієва отримала високі оцінки за чисто виконані потрійний фліп і каскад потрійний лутц — потрійний тулуп.

"Болеро" у виконанні росіянці також не залишив суддів байдужими. За підсумками двох днів Валієва набрала 265,08. Цей показник став першим у світі.

Підсумкове становище

1. Каміла Валієва (Росія) – 265,08 – світовий рекорд

2. Єлизавета Туктамишева (Росія) – 232,88

3. Альона Косторна (Росія) – 214,54