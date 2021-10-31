Україна має припинити використовувати назву "Байрактар" - МЗС Туреччини

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Україна повинна перестати використовувати назву "Bayraktar" для куплених турецьких ударних безпілотників, повідомляє Українська правда.

Про це Чавушоглу заявив після зустрічі зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим на полях саміту G20.

"Можливо, він був виготовлений в Туреччині, але він належить Україні. Туреччину не можна звинувачувати в цьому. Україна повинна припинити використовувати нашу назву" , - сказав Чавушоглу.

"Якщо країна купує їх у нас, в іншої країни, цю зброю не можна називати турецькою, російською чи українською. Якщо держава купує її у нас, це вже не турецький продукт. Можливо, вона була вироблена в Туреччині, але вона належить Україні. Туреччину не можна в чомусь звинувачувати" , - додав міністр

Чавушоглу додав, що під час боротьби з тероризмом Туреччина стикалася з різними видами зброї з різних країн.

"Іноді під час нашої боротьби з тероризмом у різних країнах ми стикаємося з різною зброєю з різних країн, у тому числі з Росії. Ми ніколи не звинувачуємо Росію. Україна також повинна припинити використовувати нашу назву" , - сказав міністр.

Туреччина продала безпілотники "Bayraktar TB2" окрім України Катару, Азербайджану та Польщі.