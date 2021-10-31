В Україні випробовуватимуть нову вакцину: що відомо

Міністерство охорони здоров'я дозволило проведення клінічного випробування препаратів проти коронавірусу, які розробила французька фармкомпанія Sanofi. Йдеться про дві ад'ювантні вакцини на основі рекомбінантної технології, повідомляє Обозреватель.

Що відомо про вакцину, чим вона відрізняється від препаратів-конкурентів і хто зможе взяти участь у випробуваннях – розповів Рамі Мруа, генеральний менеджер українського підрозділу Sanofi.

Що відомо про препарат?

Розробка компанії Sanofi – рекомбінантна вакцина, створена на основі штучно відтворених фрагментів S-білка коронавірусу. Під час другого етапу клінічних випробувань на повнолітніх французький препарат показав ефективність більш ніж на 95%.

"Вакцина виявила високий рівень нейтралізувальних антитіл, порівнянних із показником природного зараження вірусом. Після одноразового введення препарату зафіксували високі показники нейтралізувальних антитіл у добровольців, які мали ознаки попередньої інфекції SARS-CoV-2. Це свідчить про високий потенціал для розвитку досліджуваної вакцини як бустерної" , – розповів Рамі Мруа.

Чим вакцина Sanofi відрізняється від Pfizer та Moderna?

Порівнювати ці три вакцини від коронавірусу некоректно – вони працюють за принципово різними технологіями. Розробка Sanofi – це ад'ювантний рекомбінантний препарат, заснований на технології, яку також використовують для чотиривалентної вакцини проти грипу.

Ад'ювант – це речовини, які здатні посилювати імунну відповідь організму на антиген, що міститься у вакцині. Їхнє застосування дає можливість скоротити кількість основної активної речовини у вакцині й тим самим зменшити вплив на імунну систему людини.

"Інші вакцини, вже доступні на ринку, розроблені на основі інших технологій: Moderna і Pfizer – мРНК вакцини, Astra Zeneca і Janssen – векторні вакцини, Sinovac – інактивована вакцина. Рекомбінантна вакцина має певну перевагу порівняно з вакцинами РНК. Зокрема, її можна зберігати в холодильнику за температури від 2 до 8 градусів" , – розповів представник компанії.

Як проводитимуть дослідження в Україні?

У нашій країні проводитиметься так зване подвійне сліпе дослідження. Сенс у тому, що піддослідних поділяють на дві групи: одна з них отримує реальну вакцину, інша – плацебо. При цьому ніхто, включно із вченими, не знає, хто в якій групі, що дозволяє отримати максимально достовірні результати.

"В Україні проводитимуть третю фазу дослідження, результати двох попередніх фаз підтвердили безпеку та високу ефективність вакцини-кандидата. Всі учасники отримають дві ін'єкції з інтервалом 21 день. Після цього за ними спостерігатимуть протягом року" , – повідомили у Sanofi.

Вибір України як місця для дослідження пояснили тим, що наша країна залишається у списку держав зі швидкими темпами поширення коронавірусу та низьким рівнем вакцинації. Крім того, заявку на проведення тестів подало саме Міністерство охорони здоров'я.

Коли вакцина стане доступною?

У Sanofi очікують, що на ринку вакцина з'явиться наприкінці поточного – на початку наступного року. Однак для цього потрібне отримання всіх регуляторних схвалень.