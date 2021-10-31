В "Опорі" розповіли про порушення на виборах у Харкові та двох областях

На початку виборів мера у Харкові спостерігачі "Опори" зафіксували більшу кількість процедурних порушень у порівнянні з двома округами у Херсонській та Черкаській областях, де обирають народних депутатів, повідомляє Укрінформ.

Про це розповіла голова правління організації Ольга Айвазовська.

"Дві третини виборчих дільниць у Харкові - 73,6% - розпочали ранкове засідання о 7:15 або пізніше. Тому не всі суб'єкти виборчого процесу мали можливість слідкувати, де перебували виборчі бюлетені вночі, чи були вони у сейфі, чи не було пошкоджено печатку, чи була збережена виборча документація і таке інше" , — зазначила Айвазовська.

За її словами, протокол ранкового засідання, за спостереженнями "Опори", вели на 78,5% виборчих дільницях:

"Це проблема, тому що в нього вносяться дані, які важливі для етапу підрахунку голосів, а тут є затримки, хоча й незначні".