МОЗ дозволив вакцинувати дітей в Україні

У МОЗ дозволили вакцинувати від коронавірусу дітей віком від 12 до 17 років. Але є і ряд нюансів: по-перше, про масову вакцинацію мова поки не йде, прищеплювати можна тільки одним препаратом, також є показання та протипоказання, повідомляє РБК-Україна.

Що відомо про вакцинацію дітей від COVID-19 - читайте нижче в матеріалі.

Згідно наказу﻿ Міністерства охорони здоров'я, поки що не планується залучати дітей до кампанії з вакцинації. При цьому за бажанням і згодою батьків щеплення зробити можна.

Важливою умовою при цьому є:

наявність інших щеплень, відповідних віку,

відсутність протипоказань до вакцинації.

Також у відомстві уточнили, що у разі дефіциту препаратів, в першу чергу вакцинами будуть забезпечені саме діти від 12 років, а також дорослі з групи ризику тяжкого перебігу та ускладнень від коронавірусу.

Вакцина буде для цього використовуватися тільки одна - Pfizer, який затверджений в інших країнах для цієї вікової групи. Так, в Європі і США дітей старше 12 років прищеплюють ще з літа.

Кому протипоказана вакцинація Pfizer від коронавірусу

При наявності в анамнезі серйозної алергічної реакції на один з компонентів вакцини.

Дітям, які перенесли міокардит або перикардит після першої дози вакцин Pfizer/BioNTech, необхідно відкласти введення другої дози до отримання наукових даних.

Відстрочити вакцинацію від COVID-19 потрібно і дітям, які перенесли дитячий мультисистемний запальний синдром (до отримання додаткових наукових даних).

При цьому особи, у яких в анамнезі був міокардит не пов'язаний з вакцинацією проти COVID-19, і вони більше не перебувають під наглядом кардіолога, повинні бути вакциновані проти COVID-19.

Вакцину Pfizer для дітей 12-17 років можна використовувати за схемою введення 2 доз (0,3 мл) з інтервалом між першою і другою дозою 21-28 діб.

Відзначимо, що раніше головний санітарний лікар Сергій Кузін розповів, що за заявою батьків педіатр може дати дозвіл на вакцинацію дитини з 12-ти років, якщо це потрібно, наприклад, для виїзду за кордон.

Також Кузін заявив, що захисні маски потрібно носити з 12 років.