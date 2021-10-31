Майкл Джексон вже не перший: найбагатші померлі зірки

Британський письменник Роальд Даль офіційно визнаний найвисокооплачуванішою покійною знаменитістю, повідомляє УНІАН.

Хоча сам автор "Матильди" та "Чарлі і шоколадної фабрики" помер від раку ще в 1990 році, його твори продовжують приносити його спадкоємцям солідний дохід, який в 2021 році оцінили в $513 млн (переважно завдяки придбанню Netflix прав на екранізацію його творів).

Таким чином, поп-король Майкл Джексон вперше за вісім років поступився першістю в рейтингу найдохідніших померлих знаменитостей, яку він займав протягом останніх восьми років. Причому він "просів" одразу на 2 позиції.

В цілому список виглядає наступним чином: