Майкл Джексон вже не перший: найбагатші померлі зірки

Майкл Джексон вже не перший: найбагатші померлі зірки
Фото: Pixabay

Британський письменник Роальд Даль офіційно визнаний найвисокооплачуванішою покійною знаменитістю, повідомляє УНІАН.

Хоча сам автор "Матильди" та "Чарлі і шоколадної фабрики" помер від раку ще в 1990 році, його твори продовжують приносити його спадкоємцям солідний дохід, який в 2021 році оцінили в $513 млн (переважно завдяки придбанню Netflix прав на екранізацію його творів).

Таким чином, поп-король Майкл Джексон вперше за вісім років поступився першістю в рейтингу найдохідніших померлих знаменитостей, яку він займав протягом останніх восьми років. Причому він "просів" одразу на 2 позиції.

В цілому список виглядає наступним чином:

  1. письменник Роальд Даль - $513 млн;
  2. співак Прінс - $120 млн;
  3. співак Майкл Джексон- $75 млн;
  4. художник Чарльз Шульц- $40 млн;
  5. письменник Теодор Сьюз Гейзель - $35 млн;
  6. співак Бінг Кросбі - $33 млн;
  7. співак Елвіс Преслі - $30 млн;
  8. гольфіст Арнольд Палмер - $27 млн;
  9. співак Джеррі Гоффін - $23 млн;
  10. співак Лютер Вандросс - $21 млн;
  11. співак Боб Марлі - $16 млн;
  12. співак Джарад Хіггінс - $15 млн;
  13. співак Джон Леннон - $12 млн.

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