Найкращі курорти Єгипту, на яких можна відпочити восени

Нещодавно влада Північного Сінаю, туристичної провінції Єгипту, заявила, що 100% жителів регіону вакцинувалися від коронавірусу. ﻿﻿Це автоматично зробило напрямок найбезпечнішим для туристів, повідомляє Обозреватель.

У країні загалом простежуються позитивні тенденції щодо темпів поширення захворювання. Тож сайт підібрав 5 найкращих місць для відпочинку на березі Червоного моря.

Шарм-Ель-Шейх

Найпопулярніший курорт Єгипту розташований на Сінайському півострові. 35-кілометрова берегова лінія повністю усіяна готелями, ресторанами, пабами та нічними клубами. Тут гарно розвинена сфера послуг, тож відпочивальники можуть бути спокійні за свій комфорт. Червоне море тепле цілий рік, а пляжі вражають неймовірною красою та чистотою.

Єгипет славиться неймовірним Червоним морем. Джерело: pixabay.com

Хургада

Доступні ціни, прекрасний сервіс та чудовий клімат – усе це робить Хургаду улюбленим курортом багатьох туристів. У місті гарно розвинена інфраструктура та екскурсійні маршрути. Тож удосталь належавшись на пляжах, ви зможете вирушити на прогулянку місцевими пам’ятками. На щастя, їх тут величезна кількість.

В Єгипті багато історичних пам'яток. Джерело: pixabay.com

Сахл Хашиш

Це зовсім молодий курорт, який поки що лише будується. Це надає значні переваги першим туристам регіону, адже вони отримують розкішні номери за мінімальні ціни. Поки що у місті усього кілька готелів та ресторанів, але ця ситуація швидко змінюється, бо Сахл Хашиш активно набирає популярність серед приїжджих.

В Єгипті багато нових туристичних регіонів. Джерело: pixabay.com

Марса Алам

Любителі дайвінгу точно оцінять коралове узбережжя Марса Алам. Проте тут сподобається не лише їм. Великі пляжі із розважальними зонами та гірками, чарівні готелі та неймовірні краєвиди захоплюють туристів із першого погляду.

Один із регіонів Єгипту вважається найбезпечнішим для туристів. Джерело: pixabay.com

Ель Гуна

Курорт складається із кількох невеличких островів, поєднаних між собою каналами та проливами. Через це місто називають "єгипетською Венецією". Тут усі готелі побудовані в єдиному стилі, що робить територію майже казковою на вигляд. А ось ціни на відпочинок тут досить бюджетні.