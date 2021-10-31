Кабмін розпочав процес реструктуризації заборгованості підприємств теплопостачання

Кабінет міністрів України розпочав процес реструктуризації заборгованості підприємств теплопостачання населення для забезпечення їхньої безперебійної роботи та непідвищення тарифів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, вказана реструктуризація передбачена меморандумом про непідвищення тарифів для населення.

"Для стабільного проходження опалювального сезону уряд розробив 5 кроків. Зокрема, ми уклали меморандум з головами міст і НАК "Нафтогазом", згідно з яким міська влада взяла на себе зобов'язання не підвищувати тарифи на гарячу воду та тепло. Зі свого боку, уряд уже почав процес реструктуризації заборгованості підприємств ТКЕ, як передбачено у меморандумі" , - написав Шмигаль у фейсбуці в неділю.

Він зазначив, що Кабмін ухвалив усі необхідні рішення, щоб опалювальний сезон розпочався вчасно.

"За інформацією Мінрегіону, 77% житлового фонду по країні підключено до опалення. При цьому у п'яти регіонах цей показник становить 100%, ще 11 областей підключили понад 90% житлових будинків до тепла" , - наголосив глава уряду.

Він додав, що для 80% домогосподарств уряд знизив тариф на електроенергію до 1,44 грн. за кВт-год.