Кабмін розпочав процес реструктуризації заборгованості підприємств теплопостачання
Кабінет міністрів України розпочав процес реструктуризації заборгованості підприємств теплопостачання населення для забезпечення їхньої безперебійної роботи та непідвищення тарифів, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, вказана реструктуризація передбачена меморандумом про непідвищення тарифів для населення.
"Для стабільного проходження опалювального сезону уряд розробив 5 кроків. Зокрема, ми уклали меморандум з головами міст і НАК "Нафтогазом", згідно з яким міська влада взяла на себе зобов'язання не підвищувати тарифи на гарячу воду та тепло. Зі свого боку, уряд уже почав процес реструктуризації заборгованості підприємств ТКЕ, як передбачено у меморандумі", - написав Шмигаль у фейсбуці в неділю.
Він зазначив, що Кабмін ухвалив усі необхідні рішення, щоб опалювальний сезон розпочався вчасно.
"За інформацією Мінрегіону, 77% житлового фонду по країні підключено до опалення. При цьому у п'яти регіонах цей показник становить 100%, ще 11 областей підключили понад 90% житлових будинків до тепла", - наголосив глава уряду.
Він додав, що для 80% домогосподарств уряд знизив тариф на електроенергію до 1,44 грн. за кВт-год.
"Також ми виконали обіцянку з приводу незмінності ціни на газ для населення: вона залишиться стабільною протягом опалювального сезону — 7,96 грн за кубометр. Цього тижня Уряд удвічі знизив тариф і для українців, які опинилися без постачальника газу, — також до 7,96 грн /кубометр", - резюмував прем'єр.