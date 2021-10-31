У єгипетському готелі масово отруїлися туристи

У Єгипті у курортній Хургаді в готелі AMC Royal Hotel масово отруїлися туристи. Кількість постраждалих перевищила 40 людей, повідомляє Обозреватель.

Серед туристів, що отруїлися, багато громадян Росії, повідомляє Telegram-канал "Mash". Вони заселилися в готель наприкінці жовтня і вже за кілька днів відчули симптоми нездужання.

Готель AMC Royal Hotel. Джерело: poehalisnami.ua

Відпочивальники скаржилися на нудоту, блювання, діарею, слабкість та підвищену температуру тіла. Частину з них госпіталізували після погіршення самопочуття. У лікарні здебільшого опинилися діти, їм робили уколи та ставили крапельниці.

У самому готелі почала цілодобово чергувати поліція, правоохоронці допитували працівників. На місце події також приїздив мер Хургади.

Готель, де масово отруїлися туристи. Джерело: poehalisnami.ua

Постояльці, які теж отруїлися, але не були госпіталізовані, розповіли, що санітарні служби міста вирішили закрити готель, але ще якийсь час він продовжував працювати, а гості харчувалися у ресторані.

Пізніше, однак, його роботу все ж таки припинили рішенням Міністерства туризму. Готель закритий на невизначений термін, знову він відкриється лише після усунення всіх порушень.

Туристи розповіли, що відгуки про готель на сайтах насправді не відповідають дійсності. За їхніми словами, там панує антисанітарія, меблі старі, а санвузли в поганому стані. Найгірша ситуація в ресторані готелю: посуд брудний, усередині кулерів із водою пліснява, а на підлозі в барі "болото".

За словами відпочивальників, готель у поганому стані. Джерело: poehalisnami.ua