Футболісти чемпіонату України влаштували масову бійку
Футболісти луцької "Волині" та "Агробізнесу" з міста Волочиськ Хмельницької області побилися після матчу 16-го туру чемпіонату України у Першій лізі. Інцидент трапився після фінального свистка, повідомляє Обозреватель.
За рахунку 0:1 на користь гостей із Хмельниччини луцькі гравці отримали право на кутовий.
Після розіграшу центральний захисник "Волині" Владислав Мороз штовхнув у спину Ігоря Бойчука. За свого партнера з "Агробізнесу" заступилися одноклубники: Артур Думанюк почав "битися" з Морозом, після чого конфлікт швидко переріс у бійку.
До штовханини підключилися навіть тренери та запасні гравці.
За підсумками бійки головний арбітр показав другу жовту картку помічникові головного тренера "Агробізнесу" Михайлу Дячуку-Ставицькому.
Сама зустріч так і завершилась із рахунком 1:0. Єдиний гол у ворота на 5-й хвилині забив Максим Войцеховський.
У турнірній таблиці "Волинь" знаходиться на 8-му рядку. "Агробізнес 13-й.