Найбільші міфи про вітамін С: чому вірити не варто

Вітамін С називають практично панацеєю від багатьох захворювань. Вчені та медики визнають, що вітамін С дійсно необхідний для організму. Але наскільки правдива інформація про цей вітамін, повідомляє РБК-Україна.

Медик назвала п'ять головних міфів про вітамін С, яким давно пора перестати вірити. Про це в матеріалі.

Міф 1. Вітамін С можна отримати тільки з їжі

Ні, вітамін С міститься в багатьох продуктах, але не всі вони доступні в різні сезони. Тим більше з'їдати щодня необхідну кількість фруктів і овочів для заповнення добової дози цього вітаміну не так вже й просто. Вітамін С також доступний в комплексах або окремо - його люблять діти. Його випускають в різних формах - таблетки, капсули, льодяники та желейні пастилки.

Міф 2. Вітамін С може накопичуватися в організмі

Люди впевнені, що можуть їсти кілограмами цитрусові або пропити курс вітамінів і цього повинно вистачити надовго. На жаль, це не так. Вітамін С швидко розчиняється в рідинах і швидко виводиться з організму в процесі обміну речовин. Але ця проблема вирішується легко - раціон повинен бути збалансованим, а при необхідності, наприклад, восени, заповнити вітамін С можна за допомогою фруктів і курсу вітамінів.

Міф 3. Вітамін С руйнує зубну емаль

Вітамін С міститься у багатьох цитрусових, а ці фрукти мають високу кислотність і дійсно можуть впливати на стан емалі зубів. Але для руйнівних дій такої кислоти потрібно щодня, протягом багатьох місяців, пити щоранку лимонний сік. При такому заповненні вітаміну С емаль може потемніти, окислюватися або піддатися ерозії. Однак в таких кількостях люди цитрусові, як правило, не вживають. А від періодичного вживання фруктів і вітамінів у формі пастилок, льодяників або капсул – шкоди для емалі не буде.

Міф 4. Вітамін С захищає від коронавірусу

Медики стверджують, що для роботи імунної системи вітаміни дійсно потрібні, в тому числі й вітамін С. Але з вірусами організм справляється шляхом вироблення антитіл для якоїсь окремо загрози. Окремо вітамін С не може задати програму для організму і створити для нього антитіла. Але в цілому вітамін С допомагає зробити імунний захист міцніше, від будь-яких впливів. Дослідження показують, що вітамін С здатний також зменшити тяжкість і тривалість симптомів застуди.

Міф 5. Чим більше вітаміну С - тим краще

Вважається, що багато вітаміну С не буває. Але це не зовсім так. Є добова доза вітаміну С для кожного віку і маси тіла. Для дитини до 6 років добова доза - 50 мг на добу. Для підлітка - 75 мг, для дорослого – до 100-120 мг на добу. Перевищення цієї дози на 10-20 мг шкоди точно не заподіє. А ось застосування вітаміну С в надмірних кількостях може привести до порушення роботи слизових травного тракту і до розладу травлення. Поріг токсичності у вітаміну С для людини - 15000 мг.