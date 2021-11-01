Must visit у листопаді: 5 зіркових концертів у Києві
У листопаді в Києві планується провести 5 зіркових концертів, повідомляє Сьогодні.
1 – концерт дуету 5'nizza
Приходьте на концерт гурту Сергія Бабкіна та Андрія Запорожця, якщо не любите масштабні співочі івенти. Бо цінуєте затишну атмосферу та мінімум людей в залі. Концерт 5'nizza відбудеться в Peppers Club, який співаки проведуть у камерному форматі – лише для своїх. Прийшов час почути "Весна", "Солдат" та інші композиції наживо.
Коли: 3 листопада о 21:00.
Де: в Peppers Club по вул. Московскій, 8, корпус 7.
Ціна: від 1690 гривень.
2 – концерт виконавиці MARUV
Як щодо сольника MARUV? Зірка електро та поп-музики влаштує шоу з яскравими луками та сценічними виходами. І виконає хіти, які давно ввійшли в історію. Серед них Drunk Groove, Black Water, Easy to Love, Siren Song, Mon Amour та інші треки.
Коли: 12 та 13 листопада о 20:00.
Де: в музичному холі Bel Etage на вул. Шота Руставелі, 16а.
Ціна: 12 листопада – від 800 гривень, а 13 листопада – від 1300 гривень.
3 – концерт Аліни Гросу
Минулого місяця Аліна Гросу дивувала сольником в рамках туру "Непереможна". У листопаді гості повторно почують відомі хіти, які описують "бджілку". Приходьте, якщо наживо мрієте почути пісні "Вова", "Малинові губи", "Дим" та інші композиції.
Коли: 23 листопада о 19:30.
Де: в Палаці "Україна", вул. Велика Васильківська, 103.
Ціна: від 240 гривень.
4 – концерт співака Олега Винника
Олег Винник презентує шоу-програму "Божевільна любов" на концерті у Києві. Вовчиці, ви готові? Співак виконає найпопулярніші хіти зі своїх альбомів, які давно стали "вірусними". Не обійдеться без танців та яскравих виходів. Словом, "розірве" сцену, тож можливий солд-аут.
Коли: 25 листопада о 19:00.
Де: в Палаці "Україна", вул. Велика Васильківська, 103.
Ціна: від 500 гривень.
5 – концерт Арсена Мірзояна
Співак на концерті в Києві відсвяткує 10-річчя своєї сольної кар’єри. Шанувальники йдуть не на класичний концерт, а на день народження до улюбленого артиста. Захід ввійде в історію творчості виконавця.
Це буде справжній концерт, коли кожна нота зіграна чесно, – каже артист.
Коли: 30 листопада о 19:30.
Де: в Палаці "Україна", вул. Велика Васильківська, 103.
Ціна: від 350 гривень.