У Харкові зупинили голосування на одній із дільниць

На ділянці № 631261 на позачергових виборах мера Харкова глава ДВК зупинила процедуру голосування, повідомляє Сьогодні.

Про це заявила лідер руху "Чесно" Віта Думанська.

Голосування було зупинено через те, що один із виборців подав заяву та зажадав, щоб йому видали бюлетень на підставі його паспорта у додатку "Дія".

За словами Думанської, голова дільниці сказав закрити всі двері, поки вивчать заяву і комісія ухвалить рішення.

"У приміщенні залишилися члени комісії, кілька виборців та спостерігачі Руху "Чесно". Тут слід додати, що на дільниці не було журналу для реєстрації спостерігачів, де ми могли б зареєструватися. Зрештою, 11 членів проголосували, що не дозволяють громадянинові голосувати без паспорти та дільницю відкрили" , – сказала вона.

За інформацією активістів руху, відповідно до частини 1 статті 85 Виборчого кодексу України голосування проводиться у день голосування з 8 до 20 години без перерви.