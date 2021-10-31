У Чернівецькій області школи переходять на дистанційне навчання

З понеділка, 1 листопада, школи в Чернівецькій області переходять на дистанційне навчання. Таке рішення прийняла регіональна комісія з питань ТЕБ і НС, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Враховуючи ускладнення епідемічної ситуації на території Чернівецької області та з урахуванням обговорення, Комісія вирішила: Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації повідомити керівників закладів загальної середньої освіти (крім спеціальних) про заборону очної форми навчання з 1 листопада 2021 року" , - йдеться в опублікованому протоколі комісії.

При цьому обласна комісія заборонила очну роботу і закладів позашкільної освіти, а також художнього та спортивного спрямування всіх форм власності. Вони повинні працювати дистанційно з 1 листопада два наступні тижні.

Своєю чергою заступник міського голови Чернівців Юрій Лесюк заявив, що школи обласного центру з 1 листопада перейдуть на дистанційний режим.