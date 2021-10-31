Молодь стала більш фінансово грамотною під час пандемії

Дорослі представники так званого покоління Z, які виросли в Інтернеті та соціальних мережах, стали більше зосереджуватися на заощадженнях та отриманні фінансової грамотності на тлі пандемії коронавірусу, повідомляє Дзеркало тижня.

Опитування, проведене Bank of America Corp., показало, що покоління Z почало активніше заощаджувати гроші минулого року.

За минулий рік 70% представників покоління Z, яких ще називають "зумерами", додали чимало коштів до своїх заощаджень, тоді як 26% ​​зробили внесок у пенсійний рахунок і 26% інвестували в ринок.

Попри труднощі, викликані пандемією, понад дві третини опитаних у віці від 18 до 24 років залишаються оптимістами щодо свого фінансового майбутнього.

"Це покоління схильне до самомотивації та приймає фінансову поведінку, яка налаштовує на позитивне майбутнє" , – сказала керівник відділу громадського банкінгу та захисту клієнтів Bank of America Крістін Ченнелс.

"Зумери" також частіше говорять про фінансову грамотність та відкриті до нових знань у цій сфері.

Як показують результати опитування, чоловіки та жінки з покоління Z останнім часом частіше вдаються до фінансової освіти.

Водночас третина опитаних оцінює свої фінансові знання як низькі, а 40% респондентів кажуть, що не знають, з чого почати вивчати фінанси, і їм ніколи не пропонували такий курс у школі.

Більшість опитаних заявили, що дізналися основну інформацію про фінансову сферу вдома або від близьких.

Покоління, народжене з 1997 по 2012 рік, було сформовано впливовими подіями, такими як пандемія коронавірусу, а також технологічними досягненнями, включаючи розширення впливу соціальних мереж, особливо таких як Instagram та Snapchat.

"Зумери" знають основні фінансові концепції, включаючи заощадження, «формування бюджету» та планування витрат.

Однак результати опитування показують, що вони мають обмежені знання про фінансову підготовку, таку як інвестування, заощадження для виходу на пенсію та купівля житла.

Жінки "покоління Z" вважають, що знають більше про кредитування, але також частіше, ніж чоловіки, називають борги перешкодою для фінансового успіху.