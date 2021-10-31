Індійська компанія створила найлегший гіперкар у світі

Компанія Vazirani Automotive з Мумбаї (Індія), створена в 2015 році, представила свою другу модель - електричний гіперкар Ekonk. Новинка дебютувала як прототип і претендує на звання найлегшої моделі в даному сегменті, повідомляє Автоцентр.

Одномісний електричний спорткар разом із акумулятором важить лише 738 кг. Для порівняння маса Mazda MX-5 складає 1058 кг. Такого результату компанії вдалося досягти завдяки використанню інноваційної технології охолодження батареї. Вона використовує не рідинну терморегуляцію, а повітряне охолодження блоків акумуляторів.

Візуально Ekonk виглядає дуже аеродинамічно. Він отримав кузов із вуглецевого волокна, а роль фар виконують світлодіодні смужки у передньому та задньому бамперах. Колісні арки сильно виступають з кузова, а задні взагалі приховують колеса, тим самим мінімізуючи ймовірність завихрень. Місце водія розташоване праворуч. Як захист виступає поперечна балка, тому що ні даху, ні вітрового скла в конструкції гіперкара не передбачено.

У рух новинку наводить один електромотор потужністю 722 к.с., який дозволяє розвивати швидкість до 309 км/год і набирати першу сотню за 2,54 секунди. Інформації про ємність акумулятора та запас ходу немає. Також невідомо, чи вирушить гіперкар у виробництво. У компанії лише уточнили, що технології, що показані на прототипі, будуть реалізовані на наступних серійних електромобілях.