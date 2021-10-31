Рейтинг найпопулярніших мобільних додатків України

У вересні 2021 року українці почали набагато частіше користуватися додатком електронних держпослуг Дія - його аудиторія зросла до 54% від усіх користувачів. При цьому найпопулярнішим додатком у списку топ-20 став Chrome, повідомляє UBR.

У рейтингу мобільних додатків України за два роки змінилися лідери: якщо у 2019 році це були Viber з охопленням 96,4% користувачів та YouTube з 93,2%, то у 2021-му лідерами стали Chrome та Gmail (98,8% та 98) 7% відповідно).

У той же час динаміку зростання популярності показує Telegram , який випередив цього разу Instagram . За останні 5 років месенджер збільшив своє охоплення з 17% до 86% і зайняв сьому сходинку рейтингу популярних додатків.

Також, поряд із збільшенням використання інтернет-банкінгу ( Приват24 , monobank та ін.), українці звикли використовувати смартфон для безконтактних оплат. Наприклад, додатком Google Pay у 2019 році користувалися 11% українців, а у 2021 році цей показник досяг 48%.

Відразу два оператори мобільного зв'язку - " Київстар " (17 місце) та Vodafone (20 місце) опинилися в рейтингу зі своїми додатками.

TikTok опинився на 20-й позиції, але побив усі рекорди зростання популярності – в 18 разів за останні 3 роки.