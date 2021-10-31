В Україні 77% житлового фонду підключено до опалення

В Україні підключено до опалення наразі 77% житлового фонду, повідомляє УНІАН.

Про це пише прем’єр-міністр Денис Шмигаль на сторінці у Facebook.

При цьому, зазначив він, у п’яти регіонах цей показник становить 100%, ще 11 областей підключили понад 90% житлових будинків до тепла.

Шмигаль додав, що для сталого проходження опалювального сезону уряд розробив 5 кроків, у рамках яких вже розпочато процес реструктуризації боргів теплопостачальних підприємств.

"Зокрема, ми уклали меморандум із головами міст і НАК "Нафтогазом", згідно з яким міська влада взяла на себе зобов’язання не підвищувати тарифи на гарячу воду й тепло. Зі свого боку уряд вже розпочав процес реструктуризації заборгованості підприємств ТКЕ, як передбачено в меморандумі" , - йдеться в повідомленні.

За даними прем’єр-міністра, для 80% домогосподарств уряд знизив тариф на електроенергію до 1,44 грн за кВт-год. Ціна на газ для населення залишиться стабільною протягом опалювального сезону — 7,96 грн за кубометр.

"Цього тижня уряд удвічі знизив тариф і для тих українців, які опинились без постачальника газу - також до 7,96 грн/кубометр" , - зазначив Шмигаль.

Тарифи в Україні

Як повідомлялось, 30 вересня Кабінет міністрів, НАК "Нафтогаз України" та Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові підписали меморандум про взаєморозуміння, яким передбачено, що під час опалювального сезону 2021-2022 років тарифи на тепло та гарячу воду для населення не зростатимуть.

Пізніше у "Нафтогазі" заявляли, що школи, дитячі садки та лікарні та інші бюджетні організації зможуть купити газ по 13,7 грн за кубометр, але без урахування податку на додану вартість та вартості транспортування.

Для побутових споживачів в Україні діє річна пропозиція ціни на газ від 7,96 до 13,5 грн за кубометр залежно від постачальника, а для підприємств теплокомуненерго "Нафтогаз" пропонує трирічні контракти, згідно з якими газ у перший рік має коштувати 7,42 грн за кубометр.

13 жовтня у "Нафтогазі" заявили, що мають намір запропонувати приватним підприємствам контракти на постачання газу з фіксованою ціною.

22 жовтня Рада національної безпеки та оборони доручила Кабінету міністрів у триденний термін вжити вичерпних заходів щодо встановлення механізмів безперебійного і без права відключення постачання природного газу побутовим споживачам, бюджетним і релігійним організаціям, підприємствам теплопостачання, комунальним неприбутковим підприємствам.

28 жовтня теплопостачальники заявили про дефіцит газу за "фіксованими цінами" від НАК "Нафтогаз України" на виробництво теплової енергії і просять уряд збільшити обсяги для його закупівлі.