У Києві відзначили День автомобіліста

У Києві на День автомобіліста, який відзначається в останню неділю жовтня, традиційно збираються власники ретроавтомобілів. Ось ы цього разу шанувальники класичної техніки організували імпровізовану експозицію і закрили ретросезон-2021, повідомляє РБК-Україна.

Про те, як пройшов у Києві зліт шанувальників ретроавтомобілів, читайте у матеріалі.

Автомобілісти зібралися на набережній, біля пам'ятника засновникам Києва. "Ретровики" обговорювали минулі в 2021 році ретромеропріятія і будували плани на міжсезоння - у безлічі власників класичної техніки є ще незавершені проекти.

Седан Peugeot 203 1949 року.

Армійський позашляховик ГАЗ-67Б 1945 року випуску.

Серед автомобілів учасників було кілька цікавих екземплярів. Найстарішим автомобілем став кабріолет Skoda Popular 1936 року. Головною прем'єрою зльоту став відреставрований позашляховик Willys MB з оригінальним причепом. Цікаво, що вантажний причіп розрахований на перевезення 230 кг і знизу повністю герметичний.

Willys MB 1944 року випуску.

Німецький середньорозмірний седан Opel Capitan.

Захід також відвідали довоєнні Opel Super 6, Opel Capitan, De Soto S6, Москвич-401 1956 року в оригінальній фарбі, Вази, Гази і Зази в різному ступені оригінальності.

Москвич - 401 1956 року випуску в оригінальній фарбі.

Класичний Volkswagen Beetle.

Harley-Davidson і De Soto S6 1939 року.

Загалом у заході взяли участь близько 50 класичних автомобілів.