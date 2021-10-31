Байден заявив про нову епоху у співпраці з ЄС

США та ЄС на зустрічі "групи двадцяти" у Римі досягли нової епохи у співпраці, заявив у неділю президент США Джо Байден, виступаючи на спільній прес-конференції з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"США та ЄС перейшли до нової доби трансатлантичного співробітництва, яке піде на користь усім нашим людям, як зараз, так, я вважаю, і в майбутньому" , - сказав він.

За словами президента США, угоди щодо сталі та алюмінію стали доказом потужності двосторонньої співпраці та того, що можуть досягти США у спільній роботі з друзями.

Глава Європейської комісії також звернула увагу на домовленості щодо сталі та алюмінію, назвавши це "важливим кроком" у відносинах між ЄС та США.

"Ми відновили довіру та зв'язки" , - зазначила вона.

США та ЄС домовилися покінчити з торговельною суперечкою щодо сталі та алюмінію. Крім того, Вашингтон та Брюссель мають намір обговорити важливу угоду у цій сфері з урахуванням проблеми зміни клімату, а також демпінгу китайської сталі, коментує підсумки зустрічі Байдена та фон дер Ляйєн європейська преса.