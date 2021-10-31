G20 узгодила заходи відновлення після пандемії
Серед головних питань - загальні вимоги до сертифікатів про вакцинацію та відновлення міжнародних поїздок на тлі пандемії, що триває, повідомляє Корреспондент.
Лідери Великої двадцятки за підсумками шістнадцятого саміту, який проходив у Римі з 30 по 31 жовтня, прийняли підсумкове комюніке. G20 домовилися про заходи боротьби з пандемією коронавірусу, економічними викликами, глобальним потеплінням, потоками нелегальної міграції, випливає з документа.
Серед головних питань - загальні вимоги до сертифікатів про вакцинацію та відновлення міжнародних поїздок на тлі пандемії, що триває.
Основні домовленості
Про пандемію COVID-19:
- забезпечити загальний доступ до вакцин та ліків від коронавірусу
- забезпечити загальні стандарти при міжнародних поїздках, включаючи вимоги до сертифікатів щодо вакцинації
- вакцинувати 70 відсотків свого населення до середини 2022 року
- скоротити термін розробки вакцин за умов пандемії з 300 до 100 днів
Про економіку:
- протистояти глобальним викликам, що впливають на економіку
- боротися з транскордонною корупцією та податковими та гаванями
- відновити економіку після пандемії
- організувати швидке та стійке відновлення туризму
- прагнути до відновлення міжнародних поїздок
- уникати невчасної відмови від заходів підтримки
Про екологію:
- вжити заходів для обмеження зростання глобального потепління на 1,5 градуса
- скоротити викиди парникових газів
Про енергетику:
- налагодити діалог між виробниками та споживачами
- вивчити можливості підвищення енергобезпеки
Про проблеми міграції:
- зробити кроки для інтеграції мігрантів
- запобігти потокам нелегалів, у тому числі незаконному ввезенню
Лідери Великої двадцятки наголосили, що економічна активність у світі відновлюється впевненими темпами. Вони пояснили позитивну динаміку вакцинацією, що прискорюється, і політичною підтримкою.
В організацію Велика двадцятка входять 19 країн з усього світу із найбільш розвиненою економікою, а також Євросоюз.