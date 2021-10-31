G20 узгодила заходи відновлення після пандемії

Серед головних питань - загальні вимоги до сертифікатів про вакцинацію та відновлення міжнародних поїздок на тлі пандемії, що триває, повідомляє Корреспондент.

Лідери Великої двадцятки за підсумками шістнадцятого саміту, який проходив у Римі з 30 по 31 жовтня, прийняли підсумкове комюніке. G20 домовилися про заходи боротьби з пандемією коронавірусу, економічними викликами, глобальним потеплінням, потоками нелегальної міграції, випливає з документа.

Серед головних питань - загальні вимоги до сертифікатів про вакцинацію та відновлення міжнародних поїздок на тлі пандемії, що триває.

Основні домовленості

Про пандемію COVID-19:

забезпечити загальний доступ до вакцин та ліків від коронавірусу

забезпечити загальні стандарти при міжнародних поїздках, включаючи вимоги до сертифікатів щодо вакцинації

вакцинувати 70 відсотків свого населення до середини 2022 року

скоротити термін розробки вакцин за умов пандемії з 300 до 100 днів

Про економіку:

протистояти глобальним викликам, що впливають на економіку

боротися з транскордонною корупцією та податковими та гаванями

відновити економіку після пандемії

організувати швидке та стійке відновлення туризму

прагнути до відновлення міжнародних поїздок

уникати невчасної відмови від заходів підтримки

Про екологію:

вжити заходів для обмеження зростання глобального потепління на 1,5 градуса

скоротити викиди парникових газів

Про енергетику:

налагодити діалог між виробниками та споживачами

вивчити можливості підвищення енергобезпеки

Про проблеми міграції:

зробити кроки для інтеграції мігрантів

запобігти потокам нелегалів, у тому числі незаконному ввезенню

Лідери Великої двадцятки наголосили, що економічна активність у світі відновлюється впевненими темпами. Вони пояснили позитивну динаміку вакцинацією, що прискорюється, і політичною підтримкою.

В організацію Велика двадцятка входять 19 країн з усього світу із найбільш розвиненою економікою, а також Євросоюз.