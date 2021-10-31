G20 узгодила заходи відновлення після пандемії

G20 узгодила заходи відновлення після пандемії
Фото: g20.org

Серед головних питань - загальні вимоги до сертифікатів про вакцинацію та відновлення міжнародних поїздок на тлі пандемії, що триває, повідомляє Корреспондент.

Лідери Великої двадцятки за підсумками шістнадцятого саміту, який проходив у Римі з 30 по 31 жовтня, прийняли підсумкове комюніке. G20 домовилися про заходи боротьби з пандемією коронавірусу, економічними викликами, глобальним потеплінням, потоками нелегальної міграції, випливає з документа.

Серед головних питань - загальні вимоги до сертифікатів про вакцинацію та відновлення міжнародних поїздок на тлі пандемії, що триває.

Основні домовленості

Про пандемію COVID-19:

  • забезпечити загальний доступ до вакцин та ліків від коронавірусу
  • забезпечити загальні стандарти при міжнародних поїздках, включаючи вимоги до сертифікатів щодо вакцинації
  • вакцинувати 70 відсотків свого населення до середини 2022 року
  • скоротити термін розробки вакцин за умов пандемії з 300 до 100 днів

Про економіку:

  • протистояти глобальним викликам, що впливають на економіку
  • боротися з транскордонною корупцією та податковими та гаванями
  • відновити економіку після пандемії
  • організувати швидке та стійке відновлення туризму
  • прагнути до відновлення міжнародних поїздок
  • уникати невчасної відмови від заходів підтримки

Про екологію:

  • вжити заходів для обмеження зростання глобального потепління на 1,5 градуса
  • скоротити викиди парникових газів

Про енергетику:

  • налагодити діалог між виробниками та споживачами
  • вивчити можливості підвищення енергобезпеки

Про проблеми міграції:

  • зробити кроки для інтеграції мігрантів
  • запобігти потокам нелегалів, у тому числі незаконному ввезенню

Лідери Великої двадцятки наголосили, що економічна активність у світі відновлюється впевненими темпами. Вони пояснили позитивну динаміку вакцинацією, що прискорюється, і політичною підтримкою.

В організацію Велика двадцятка входять 19 країн з усього світу із найбільш розвиненою економікою, а також Євросоюз.

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