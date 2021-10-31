Великобританія виділить майже $70 млн допомоги Афганістану

Уряд Великобританії виділить 50 млн фунтів стерлінгів (понад 68 млн доларів) на надання гуманітарної допомоги Афганістану, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Фінансова допомога піде на доставку продуктів, матеріалів для будівництва житла і ліків в зимовий період в Афганістані і підтримає більш широкі гуманітарні заходи ООН.

"2,5 млн афганців, більшість з яких складають жінки і дівчатка, отримають термінову гуманітарну допомогу, яка допоможе врятувати їх життя, завдяки фінансуванню в розмірі 50 млн фунтів стерлінгів, оголошеному сьогодні прем'єр-міністром" , - йдеться в заяві.

Фінансування стане частиною пакету допомоги в розмірі 286 млн фунтів, заявлених Джонсоном у вересні. Воно буде направлено через організації ООН і Міжнародний Комітет Червоного Хреста.