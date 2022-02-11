Продукти, що збільшують ризик розвитку деменції

Дослідники стверджують, що є певні продукти, які збільшують ризик деменції. Їхня робота показує, що повна відмова від шкідливих продуктів не допоможе повністю уникнути деменції, проте істотно знизить ризик її виникнення, повідомляє Лента.Ру.

Фахівці з'ясували, що до шкідливих продуктів, які прискорюють розвиток недоумства, належать ті, які мають у своєму складі насичені жири та трансжири. До них відносяться жирна молочна продукція, включаючи вершкове масло, а також шоколад, сало, м'ясо, пальмову та кокосову олію. Насичені трансжирами фастфуд, смажені страви та закуски, покупна випічка, включаючи торти та печиво.

Згідно з дослідженням, люди, які споживають перелічені вище продукти «мають більш високий ризик розвитку недоумства», у той час як люди з дієтою, що включає ненасичені, негидрогенизированные жири, «мають нижчий ризик» виникнення когнітивного розладу.