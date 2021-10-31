Скільки витрачають українські курці на цигарки

Українські курці витрачають на цигарки близько $823 на рік, що сягає 15% середньостатистичного доходу за 12 місяців після сплати податків, пишуть аналітики Picodi. При цьому вартість пачки цигарок у нашій країні становить у середньому $2,26, повідомляє UBR.

За їхніми даними, Україна посідає 19 позицію у рейтингу зі 104 країн за цінами на цигарки. Наприклад, у сусідній Польщі (57 місце) одна пачка коштує близько $4,65, а Молдові – $1,68 (11 місце).

У той же час найдорожчі сигарети продають в Австралії – 25,63 дол. Така ціна є результатом усвідомленої політики влади, спрямованої на зменшення кількості людей, що палять. Також у топ найдорожчих країн входять Нова Зеландія ($24,75 за пачку), Ірландія ($16,49) та Великобританія ($15,66).

При цьому найдешевші цигарки купують у Нігерії ($0,97 за пачку) та Казахстані ($1,18).

Щодо витрат курців, то рейтинг країн Європи очолює Албанія. Там люди віддають 23% свого середнього річного прибутку на цигарки – $1140.

У топ-5 країн також потрапили:

Румунія – 22% доходу ($1783);

Чорногорія – 22% ($1505);

Північна Македонія – 21% ($1053);

Сербія – 19% ($1288).

Загалом у світі живе близько 1,14 млрд людей, що палять (за даними на 2019 рік). Всесвітня організація охорони здоров'я називає це тютюновою епідемією, яка вбиває 8 млн людей щороку. Середньостатистичний курець купує 365 пачок цигарок на рік.