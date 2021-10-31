У США оцінили роль Росії в енергокризі Європи

Європейські лідери розглядають різні варіанти дій, які можуть містити повний перегляд правил, що регулюють внутрішній енергетичний ринок, повідомляє Корреспондент.

Рада з міжнародних відносин США опублікувала статтю професора Колумбійського університету Стівена Сестановича, в якій пояснюється роль Росії у поточній енергетичній кризі в Європі.

Експерт називає кілька причин того, що відбувається: зниження видобутку газу в Європі, різке зростання попиту в Азії, виснаження запасів під час минулої зими, скорочення виробництва відновлюваної енергії. Крім того, знизилися постачання зрідженого газу, на який розраховували європейські імпортери.

З цих причин звинувачувати тільки Москву в тому, що відбувається, не можна, каже професор. На запитання, чи Росія розпалює кризу, Сестанович відповідає:

"І так і ні"



Він зазначає, що Москва готова використати вразливість клієнтів, тому пов'язала збільшення постачання газу із сертифікацією свого газопроводу Північний потік-2.

Крім того, Газпром заявив Молдові, що:

"Ціна майбутніх поставок залежатиме від того, чи відкладе колишня радянська республіка торговельну угоду з ЄС", - зазначає експерт .

Він додав, що Європа розглядає різні варіанти дій, які можуть містити повний перегляд правил, що регулюють внутрішній енергетичний ринок. Деякі офіційні особи закликають розпочати розслідування щодо Газпрому за порушення антимонопольних правил.