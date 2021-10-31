Типовий сніданок рекордно подорожчав

Продукти дорожчають на тлі пандемії та відновлення економік: загальний світовий попит виявився вищим, ніж усі очікували, повідомляє Корреспондент.

Індекс сніданку, який становить авторитетна британська газета Financial Times, піднявся до максимального за десять років значення на тлі поганої погоди, неврожаю та кризи у ланцюжках постачання товарів, повідомляє видання 31 жовтня.

Індекс, зокрема, він відстежує вартість продуктів, з яких складається стандартний сніданок: кава, молоко, цукор, пшениця, овес та апельсиновий сік. З 2019 року ф'ючерсні ціни на них піднялися в середньому на 63 відсотки, а з літа 2021 подорожчання прискорилося.

Великі транснаціональні компанії, такі як Nestle та Procter & Gamble, підвищують ціни на більшість продукції, щоб компенсувати падіння прибутку. Опитані виданням аналітики вважають, що ціни продовжать зростати зі збільшенням витрат на сировину і транспортування.

"Високі ціни збережуться як мінімум ще на рік", - каже аналітик Rabobank Карлос Мера .

За словами аналітика Gro Intelligence Вілла Оснато, продукти дорожчають на тлі пандемії та відновлення економік.

"Загальний світовий попит виявився вищим, ніж усі очікували", - розповів експерт .

За інформацією FT, ціни на пшеницю зросли на 20%, оскільки Росія, Північна Америка та Аргентина постраждали від посухи, а європейські виробники постраждали від дощу. Востаннє ціни на пшеницю злітали до сьогоднішнього рівня після посухи 2012 року у США.

На вартість цукру і кави далася взнаки посуха в Бразилії. Кава з початку року подорожчала на 56 відсотків. Фермери у найбільших регіонах постраждали від несезонних морозів у липні, які пошкодили кавові дерева.

Значну роль на ринку відіграють ціни на добрива, зазначає видання. Для багатьох з них потрібен природний газ, ціна на який суттєво зросла. Через брак енергоносіїв багато виробників були змушені зупинити заводи.

Навіть у разі рекордного врожаю у 2022 році кризу зупинити не вдасться, отже, ціни залишаться на колишньому рівні. За словами Оснато, вирішення проблеми займе більше року.

Ціни на овес цього року зросли вдвічі, після того, як сильна посуха в Канаді знищила майже половину врожаю. За даними Gro Intelligence, ця країна - найбільший у світі виробник та експортер вівса, а цього року врожай скоротився на 44 відсотки.

На думку аналітиків, навіть якщо наступного року погодні умови виявляться виключно сприятливими та врожай буде рекордним, цього недостатньо, щоб ціни знизилися до попереднього рівня.