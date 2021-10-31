Попіл від вулкана на Канарах покрив будинки та дерева
За час виверження лава зруйнувала понад дві тисячі будівель і досягла океану, що призвело до викидів парів соляної кислоти, повідомляє Корреспондент.
На іспанському острові Пальма цими вихідними стався землетрус магнітудою 5, який став найпотужнішим після початку виверження вулкана Кумбре-В'єха у вересні.
Вулкан виділяє величезну кількість магми, газу та попелу – його так багато, що він майже повністю покриває прилеглі будинки.
На острові 30 жовтня всього було зафіксовано 22 землетруси, магнітуда сімох із них перевищувала 3.
Вулканічний острів Пальма розташований у північно-західній частині Канарського архіпелагу Іспанії. Його населення становить близько 83 тисяч жителів. З 19 вересня на ньому продовжує вивергатися вулкан Кумбре-В'єха.
За час виверження лава зруйнувала понад дві тисячі будівель і досягла океану, що призвело до викидів парів соляної кислоти. Стіна кратера також зруйнувалася. Через виверження влада евакуювала понад сім тисяч людей.
Минулого тижня повідомлялося, що токсичні повітряні маси, що утворилися під час виверження цього вулкану, досягли України.