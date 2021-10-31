Зеленський прибув на саміт до Британії
Президент України Володимир Зеленський прибув до Великобританії для участі в Конференції ООН зі зміни клімату COP26. Його супроводжує його дружина Олена, повідомляє РБК-Україна.
"Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою прибув до Великобританії для участі в Конференції ООН зі зміни клімату COP26, яка відбудеться в місті Глазго", - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що виступ українського президента на Конференції ООН відбудеться в понеділок, 1 листопада.
Також Зеленський в рамках COP26 проведе зустрічі з лідерами інших країн.