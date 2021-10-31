Генсек ООН прокоментував саміт G20

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що зустріч країн "Великої двадцятки" (G20) з клімату не виправдала його надій. При цьому він додав, що попереду конференція з клімату в Глазго, повідомляє РБК-Україна.

"Хоча я і вітаю прихильність G20 рішенням світового масштабу, я залишаю Рим з нездійсненими надіями, але принаймні вони не поховані" , - написав він.

Генсек ООН нагадав про глобальні цілі, які стоять перед країнами, - стримати глобальне потепління на рівні 1,5 градуса.