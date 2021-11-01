1 листопада 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день в світі відзначаються День ворожіння на кавовій гущі, День "Розфарбуйте світ в помаранчевий колір", Всесвітній день вегана, День "Відмовтеся від своїх обов'язків", Католицький День Всіх Святих, День нульового меридіана, Міжнародний день ароматичної свічки, Міжнародний день вина "Ксіномавро", День обізнаності про синдром Леннокса-Гасто, повідомляє УНІАН.

В Австралії - День відпочинку, в США - День трудової подяки, День оцту, День сімейної грамотності, День просмажених молюсків, День автора, День кальцоне, День зубної щітки, День кориці, День приготування їжі своїм вихованцям, в Мексиці, на Гаїті - День мертвих, в Бутані - День коронації короля, в Болгарії - День народних будителів, в Індії - День звільнення Пондічеррі, День Штатів Карнатака, Керала, Харьяна, Чхаттісгарх, День посту і духовних практик "Рама Екадаші", в Киргизстані - День працівника міліції, в Японії - День пам'яті сил самооборони, в Алжирі - День революції, в Новій Зеландії - День провінції Мальборо.

Пам'ятні дати 1 листопада, річниці та події

У цей день в 1512 році вперше була показана публіці розпис Сикстинської капели, оформленої Мікеланджело.

У 1755 році стався найсильніший землетрус у Лісабоні і подальше за ним цунамі. Загинули не менше 100 000 осіб.

У 1896 році в журналі "National Geographic" вперше з'явилася картинка, що показує оголені груди жінки. Це було фото чоловіка і жінки з зулуського племені (ПАР). Редакція "National Geographic" подібною публікацією створила прецедент: з одного боку – жінка, за законами свого племені, була цілком одягненою. У той час як за західними мірками - гола. І якщо на початку XX століття досить популярні були листівки в стилі ню, то в ЗМІ все було як і раніше досить консервативно.

Лише в 60-х в США в розпал сексуальної революції в широкому друку починають активно друкувати оголені жіночі фотографії. У 1953 році виходить журнал Playboy. Його засновник - Х'ю Хефнер, який працював на той момент в "Esquire", вирішив створити свій журнал для чоловіків. Перший номер журналу був зроблений прямо у нього вдома. Щоб видання могло існувати, йому необхідно було придумати назву. Первісною назвою було - Stag Party ("Холостяцька вечірка").

Хефнер також попросив свого знайомого Арва Міллера намалювати йому емблему-символ журналу. Той і намалював ... оленя в смокінгу. Але видавці журналу Stag пригрозили судом і назву журналу вирішено було змінити. Хефнер запозичив його в однієї невеликої компанії з продажу автомобілів. А художник Арт Паул намалював для нього новий символ - кролика в смокінгу. Щоб залучити аудиторію, Хефнер вирішив друкувати на розвороті журналу фото оголених дівчат. Незабаром багато журналів зарясніли голими тілами…

У 1897 році студенти Туринського університету заснували знаменитий італійський футбольний клуб "Ювентус". Найстаршому з них було всього 17 років, саме тому клуб і отримав назву "Ювентус", що в перекладі з латинської – "молодість".

У 1939 році був показаний світу перший кролик, що народився після штучного осіменіння.

У 1941 році був відкритий міст між США і Канадою над Ніагарським водоспадом - "Райдужний міст". Свою назву він отримав через веселки, постійно висить над водоспадом, так як промені сонця, перетинаючись з бризками, заломлюються і перетворюються в веселку.

У 1993 році був заснований Європейський Союз.

У 1998 році був заснований Європейський суд з прав людини.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 1 листопада вшановує пам'ять преподобного Іоанна Рильського. Інші назви свята: "Проводи осені", "День Садока", "Дмитрієв день", "Конюхов день".

Що сьогодні не можна робити

Не приймайте подарунки від малознайомих, уникайте масових заходів і великих скупчень людей. Постарайтеся не забути поставити домовому частування.

Прикмети на 1 листопада

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

пішов сніг - весна буде пізньою і сирою;

птахи низько літають - чекайте на снігопад;

іній на кущах і деревах - до морозу;

туман - до відлиги.

Іменини 1 листопада

Іменини в Івана, Павла, Дмитра, Миколи, Сергія, Михайла та Петра.

Автори: Нана Чорна, Крiстiна Кащавцева