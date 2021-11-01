"Танці з зірками 2021": хто вилетів після дев'ятого ефіру

У дев'ятому ефірі телешоу "Танці з зірками" проєкт покинув виконавець MELOVIN і Ліза Русина. Співак не зміг стримати емоцій, тому в фінальній промові висловився лайкою про те, що вдячний проєкту й партнерці за отриманий досвід, повідомляє Обозреватель.

Також в зоні ризику опинилася Олександра Заріцька та Юрій Мєшков, судді віддали перевагу їй.

Виконавець MELOVIN з партнеркою танцював танго під пісню "Я не здамся без бою". Судді поставили середні оцінки – 8, 9, 8. Втім у дев'ятому випуску армія фанатів голосувала за співака набагато гірше, ніж у минулих ефірах.