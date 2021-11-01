Ілон Маск заявив, що готовий продати акції Tesla заради порятунку людства з голоду

Американський мільярдер Ілон Маск сказав, що готовий продати акції компанії Tesla заради порятунку людства з голоду. Таким жестом він відповіла на критику на свої матеріальні статки, повідомляє Обозреватель.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter. Пояснимо, що виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми (WFP) закликав Маска пожертвувати гроші на боротьбу з голодом, щоб запобігти "катастрофі".

За даними телеканалу CNN, для порятунку людей від голоду потрібно всього 2% статків Маска, який наразі становить майже 289 мільярдів доларів.

"Якщо WFP зможе пояснити у цьому ланцюжку твітів, як 6 мільярдів доларів можуть вирішити проблему світового голоду, я готовий продати акції Tesla зараз і вирішити цю проблему. Але фінансові звіти мають бути відкритими, щоб громадськість могла точно бачити, на що витрачаються гроші" , – написав Маск.

Особисті статки засновника компаній SpaceX і Tesla Ілона Маска виросли до 289 млрд доларів. Це робить його найбагатшою людиною за всю історію.