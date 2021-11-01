З'ясувалося, скільки по всьому світу зроблено щеплень від коронавірусу

Число зроблених щеплень від коронавірусу по всьому світу перевищило сім мільярдів.

У світі зроблено 7,04 мільярда щеплень – таке число наводить наукове онлайн-видання Our World in Data .

Першим за кількістю щеплених став Китай (2,3 мільярда). На другому місці Індія (1,1 мільярда), на третьому – США (0,4 мільярда). Число тих, хто пройшов повний курс вакцинації, неможливо визначити, оскільки в багатьох країнах повідомляється лише кількість зроблених щеплень.

Зазначено, що темпи кампанії щеплення знизилися. Попередній мільярд доз препаратів було запроваджено за 29 днів, а наступний – за 37. На Мальті та в Об'єднаних Арабських Еміратах щеплено вже близько 90 відсотків населення.

У Сінгапурі, Брунеї, Чилі, Ісландії, Камбоджі, Катарі, Іспанії, Південній Кореї, Португалії та на Кубі вакциновано близько 80 відсотків населення. У Росії обидві дози препарату отримали вже понад 50,9 мільйонів людей, перший компонент – 56,8 мільйонів.