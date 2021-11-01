У США відбулася серія масових розстрілів на Хелловін

У США зафіксували серію із шести масових розстрілів, що сталися під час вечірок на честь Хелловіну, повідомляє Лента.Ру.

У період з вечора п'ятниці, 29 жовтня, до ранку неділі, 31 жовтня, сталося щонайменше шість випадків стрілянини: два в Техасі, два в Каліфорнії, один в Іллінойсі та один у Нью-Мексико. В результаті загинули щонайменше шестеро людей, ще 33 отримали поранення. Експерти назвали ситуацію, що склалася, безпрецедентним сплеском убивств у США.