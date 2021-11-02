Дієтологи розповіли про ідеальні для схуднення осінні продукти.

Дієтологи розповіли про осінні продукти, які ідеально підходять для дієт та корисні для організму, повідомляє Лента.Ру.

За словами дієтолога Цзинаня Банна (Jinan Banna), гарбуз багатий не тільки на поживні речовини, а й на клітковину. Вона вгамує голод і позбавить необхідності від калорійних перекусів між прийомами їжі. Вона на 90 відсотків складається з води, що робить продукт низькокалорійним та придатним для схуднення. Фахівці порадили додавати гарбузове пюре без цукру в супи та смузі або змішувати його з вівсяними пластівцями та горіховою пастою.

Експерт з харчування Триста Бест (Trista Best) рекомендує їсти восени мускатний гарбуз. Її можна використовувати в супах та тушкованих стравах або додавати смажену в осінній салат із насінням соняшнику та журавлиною.

Гарбуз іншого різновиду, шлунковий, готується з пікантними травами та спеціями як гарнір до смаженого м'яса. Її можна фарширувати сочевицею та іншими овочами.

Ще одним доступним восени продуктом є яблука. Одне велике яблуко зі шкіркою містить 5,4 г клітковини, це 19 відсотків від денної норми. Банна рекомендує занурювати часточки яблука в мигдальне масло, щоб отримати здорову, але ситну закуску. Можна нарізати, кинути в салат з капустою і волоськими горіхами або додати тонкі скибочки в бутерброд з індичкою.

У боротьбі за стрункість допоможе брюссельська капуста. Дієтолог Ліза Янг (Lisa Young) додала, що вона відмінно поєднується з нежирними білками, такими як риба чи курка. Якщо не подобається смак продукту, можна відмовитися від традиційного способу приготування, смаження і запекти капусту в духовці.