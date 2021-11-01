Погода в Україні: місцями невеликий дощ, до +17

Сьогодні, 1 листопада, в Україні переважно без опадів, на Одещині та Миколаївщині місцями невеликий дощ, у Києві близько 10-13° тепла, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Українського гідрометцентру.