Погода в Україні: місцями невеликий дощ, до +17
Сьогодні, 1 листопада, в Україні переважно без опадів, на Одещині та Миколаївщині місцями невеликий дощ, у Києві близько 10-13° тепла, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні Українського гідрометцентру.
"Невелика хмарність, без опадів, лише на Одещині та Миколаївщині вдень місцями невеликий дощ. Температура вночі 0-5° тепла, на Одещині до 8° тепла, в Карпатах подекуди 1-6° морозу, вдень 9-14° тепла, у південних областях до 17°. Вітер південно-східний, 5-10 м/с", — пишуть синоптики.