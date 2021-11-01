Курс валют НБУ на 1 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 1 листопада 2021 року

Курс долара у порівнянні з 31 жовтня знизився на 5 коп. до 26.28 за 1 долар.

Курс євро підвищився на 9 коп. до 30.60 за 1 євро.

Курс рубля знизився до позначки 3.72 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подорожчав на 6 коп. до 36.21 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс до рівня 28,84 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого підвищився на 2 коп. до 6.62 за 1 польський злотий.