Курс валют НБУ на 1 листопада
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 1 листопада 2021 року
Курс долара у порівнянні з 31 жовтня знизився на 5 коп. до 26.28 за 1 долар.
Курс євро підвищився на 9 коп. до 30.60 за 1 євро.
Курс рубля знизився до позначки 3.72 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подорожчав на 6 коп. до 36.21 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка зріс до рівня 28,84 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого підвищився на 2 коп. до 6.62 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|26.276 700
|EUR
|Євро
|30.595 300
|RUB
|Рубль
|0.371 930
|GBP
|Фунт стерлінгів
|36.210 600
|CHF
|Швейцарський франк
|28.842 200
|PLN
|Польський злотий
|6.621 700