Курс валют НБУ на 1 листопада

Курс валют НБУ на 1 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 1 листопада 2021 року

Курс долара у порівнянні з 31 жовтня знизився на 5 коп. до 26.28 за 1 долар.

Курс євро підвищився на 9 коп. до 30.60 за 1 євро.

Курс рубля знизився до позначки 3.72 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подорожчав на 6 коп. до 36.21 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс до рівня 28,84 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого підвищився на 2 коп. до 6.62 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 26.276 700 --0.05
EUR Євро 30.595 300 +0.092
RUB Рубль 0.371 930 --0.002
GBP Фунт стерлінгів 36.210 600 +0.056
CHF Швейцарський франк 28.842 200 +0.2
PLN Польський злотий 6.621 700 +0.018

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