Постачальники газу підвищили тарифи на листопад

Газопостачальні компанії України оприлюднили місячні тарифи на газ для населення в листопаді. Однак більшість постачальників відмовилися від місячних планів, залишивши тільки річну пропозицію, яка діє з 1 травня 2021 року до 30 квітня 2022 року, свідчать дані на сайтах компаній, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Місячні ціни, які компанії пропонують на листопад, досягають 40 гривень за кубометр. "ТАС Енергія країни"пропонує газ по 38,35 гривень (у жовтні - 30,06 Гривень, у вересні 20,96 гривень за кубометр).

Крім того, компанія "Світлогаз" встановила на листопад тариф на рівні 38,10 гривень за кубометр, Gas Trading - 36,50 гривень, "Хмельницькенергозбут" - 35,50 гривень.

Деякі компанії продають газ на місяць значно дешевше. Зокрема, "Галнафтогаз" зберіг місячний тариф на листопад на рівні 7,99 гривень за кубометр.

Крім того, більшість постачальників відмовилися від місячних тарифів, залишивши тільки річну пропозицію. Зокрема, це стосується компаній під брендом "Твій Газзбут", на які припадає значна частина ринку. Не пропонує місячний тариф і "Нафтогаз України".

Річні тарифні плани не змінилися і залишаються значно вигіднішими. Базові річні фіксовані ціни, як і раніше, коливатимуться від 7,80 до 13,50 гривень за кубометр. Більшість компаній встановили річні ціни до 9 гривень за кубометр. Кілька компаній пропонує річний тариф нижче 8 гривень, зокрема, ГК "Нафтогаз України" - 7,96 гривень за кубометр.

Процедура зміни постачальника газу максимально спрощена, і сотні тисяч побутових споживачів вже зробили це.