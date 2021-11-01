Дженніфер Лопес і Бен Аффлек відзначили Гелловін разом

Після кількох спільних виходів Дженніфер Лопес та Бен Аффлек перестали потрапляти в поле зору папараці. Але шанувальникам пари не варто переживати . Дженніфер Лопес зараз знімається у Ванкувері у новому фільмі для Netflix та встигає давати концерт, а Бен Аффлек зайнятий зйомками у Лос-Анджелесі, повідомляє Сьогодні.

Незважаючи на щільний графік Гелловін, пара відзначила разом. Дженніфер Лопес прилетіла до Лос-Анджелеса.

Вони складають свій розклад, щоб бути впевненими, що зможуть бачитися кожні кілька днів. Між ними все гаразд, і вони залишаються на зв'язку. Вони зайняті своїми проєктами, але також знаходять час, щоб побути разом. За інформацією інсайдерів, діти Аффлека та Лопес були разом із ними.

Про роман Бена Аффлека та Дженніфер Лопес

Перші чутки про возз'єднання Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком з'явилися цієї весни, коли "ексів" стали часто бачити разом на прогулянках, а після Бен і Джей Ло проводили удвох час на відпочинку. Пара підтвердила свої стосунки у день народження Дженніфер Лопес.

Фото: instagram.com/jlo

Цього року Дженніфер Лопес відмінила весілля. Вона розійшлася зі своїм коханим, бейсболістом Алексом Родрігесом з яким вирішила залишитися друзями.