Що очікується на валютному ринку у понеділок

Першого дня листопада очікується посилення тиску на гривню.

Покупки нерезидентів для виведення чергової порції дивідендів та імпортерів за новими контрактами традиційно збігаються за часом зі зниженням пропозиції валюти від експортерів, яким уже виплатили компенсацію ПДВ, і вони не так гостро потребують оборотної гривні. Відтак зростають шанси найближчим часом побачити ще одну спробу зростання у напрямку рівня 26,50 гривень.

Відкриття торгів понеділка очікується на рівні 26,25/26,35 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва минулої п'ятниці опустилася з 26,39-26,40 до 26,36-26,37 гривень. У вихідні долар у столиці продавали по 26,36-26,37 гривень. Сьогодні вранці продаж стартує із 26,37-26,38 гривень. Далі готівковий ринок уважно спостерігатиме за тим, що відбувається на міжбанку і точно копіюватиме всі його рухи. У разі зростання безготівкового долара цінники на готівку оперативно перепишуть у бік підвищення.

Євро на ринку FOREX минулої п'ятниці впало на 155 пунктів - з 1,1688 до 1,1533 долара, оскільки інфляція в зоні євро в жовтні перевершила очікування і зрівнялася з рекордним максимумом, що поставило перед Європейським центральним банком політичну дилему. Нездатність президента Крістін Лагард протистояти ринковим очікуванням підвищення процентних ставок викликала невдоволення великих міжнародних інвесторів, що призвело до розпродажу євро. Вранці понеділка він торгується в діапазоні 1,1544-1,1562 долара, ще не визначившись із подальшим напрямком. Готівковий євро минулої п'ятниці подешевшав із 30,65-30,70 до 30,53-30,55 гривень. Сьогодні вранці його почнуть продавати за 30,50-30,52 гривень. Далі все залежатиме від ситуації на українському валютному ринку і як розвиватимуться події на FOREX. У разі відсутності сильного руху на світових ринках євро копіюватиме поведінку готівкового долара і слідуватиме за ним.

Російський рубль минулої п'ятниці впав майже на рубль, з 70,10 до 71,00 рубля за долар, відреагувавши на сильне зміцнення долара до інших валют. Вранці понеділка він спершу виріс до 70,40, а потім упав до 71,20 рубля за долар. Готівковий рубль в Україні останні кілька днів продавали по 3,73-3,75 гривень за 10 рублів. Сьогодні рубль може подешевшати ще на 1-2 копійки.