Тепло у грудні: чим здивує погода до кінця року

Цього року листопад в Україні почнеться з опадів. Наприкінці місяця очікується сніг, а грудень здивує "плюсовими" температурами.﻿ Такий прогноз до кінця року зробив народний синоптик із Каменя-Каширського Володимир Деркач, повідомляє УНІАН.

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Так, за словами синоптика, дощитиме впродовж майже всієї першої декади листопада. У цей час спостерігатиметься плавне зниження температури повітря. Лише наприкінці, можливо, знову трохи потепліє.

Друга десятиденка теж розпочнеться вологою та прохолодною погодою, але далі подарує нам кілька погожих, сонячних днів без опадів. Після цього, за словами синоптика, прийде похолодання, котре продовжиться і в третій декаді. У нічний час ймовірні морози.

Наприкінці листопада варто очікувати навіть мокрого снігу, каже синоптик.

За його даними, грудень розпочнеться прохолодною погодою, яка зберігатиметься щонайменше десять днів. Можливі невеликі опади. Ночі будуть морозними, а дні, здебільшого, минуть зі знаком плюс, хоча й не всі.

Така погода, за даними Володимира Деркача, збережеться і на початку другої декади грудня. Але далі почне теплішати, прийдуть невеликі опади. Лише 19 грудня спостерігатиметься короткотривале зниження температури.

Наостанок місяця погода здивує денним теплом. Натомість, уночі можливе зниження температури.