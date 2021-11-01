Ціна електроенергії в Україні зросла на 25%

Ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" (РСВ) на 1 листопада підвищилася на 25,7% після того, як Росія та Білорусь відмовилися продавати Україні електроенергію, а також було зупинено експорт російського вугілля в Україну, повідомляє Страна UA.

Про підвищення вартості електрики свідчать дані держпідприємства "Оператор ринку". Його на собі першим відчує український бізнес, оскільки тарифи населення встановлює держава.

Середньозважена ціна електроенергії на ринку на добу вперед станом на понеділок, 1 листопада, в об'єднаній українській енергосистемі підвищилася на 25,7% до 3491,75 гривні/МВт-год порівняно з 31 жовтня.

Нагадаємо, що раніше голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус повідомив, що імпорту електроенергії з РФ та Білорусі з понеділка не буде.

"Імпорту електроенергії з Російської Федерації з 1 листопада не буде. Компанія "Інтер РАТ" 20 жовтня оголосила аукціон на продаж електроенергії, але 21 жовтня відповідний аукціон було скасовано. Також з 1 листопада не буде імпорту е/е з Білорусі, відповідні аукціони на продаж електроенергії було скасовано", - написав Герус у своєму телеграм-каналі.

Герус додав, що за даними Міненерго, станом на 29 жовтня на складах семи теплових електростанцій не дотримувалися норм гарантованих запасів вугілля. Таким чином, порушення зафіксували на кількох електростанціях: Курахівській ТЕС, Запорізькій ТЕС, Придніпровській ТЕС, Зміївській ТЕС, Вуглегірській ТЕС, Трипільській ТЕС та Слов'янській ТЕС.

"Гарантовані запаси вугілля — це мінімальні запаси, які обов'язково мають бути дотримані згідно з умовами ведення ліцензійної діяльності. Усього на складах ТЕС та ТЕЦ на вчора було 675 000 тонн вугілля", — заявив Герус.

Також Герус додав, що з 1 листопада Росія зупиняє постачання енергетичного вугілля на територію України.